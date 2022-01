Dreigende situatie rond John van den Heuvel lijkt toeval, verdachte is vrij

De verdachte die is gearresteerd voor het achtervolgen van John van den Heuvel op de A2 is zondag vrijgelaten. Er is niet genoeg bewijs om hem langer vast te houden, maar de man blijft formeel nog wel verdachte. Volgens het Openbaar Ministerie lijkt de verdachte situatie een toeval te zijn. De politie gaat wel nog verder met het onderzoek.

Donderdag werd op de A2 tussen Maarssen en Breukelen een man in een auto aangehouden vanwege een dreigende situatie rond de Eindhovense misdaadverslaggever. Het gaat om een 36-jarige man uit Utrecht. In zijn auto zijn volgens Van den Heuvel onder meer een bivakmuts en meerdere telefoons, waaronder een cryptotelefoon, gevonden.

"De indruk bij mijn beveiligers was dat we al gevolgd werden vanaf Amsterdam door twee motorscooters", vertelde Van den Heuvel zaterdag in het programma RTL Boulevard. Er kwam een snelle auto bij en daarna mogelijk nog een, vertelde de misdaadverslaggever. Ook nadat was aangegeven dat er afstand gehouden moest worden, bleef de auto volgens Van den Heuvel hard achter hen rijden.

'Verdachte kwam van werk'

De advocaat van de verdachte liet eerder weten dat hij niet in de gaten had dat Van den Heuvel in de auto zat. Hij reed volgens haar te hard en "misschien ook te dicht op auto’s, waarvan hij niet wist dat dit de journalist John van den Heuvel en de omringende beveiliging betrof". Volgens de advocaat heeft haar cliënt vanaf het begin verklaard dat hij van zijn werk kwam. Na een stopteken van de politie zou hij meteen zijn gestopt. "Hij heeft meegewerkt aan het onderzoek", aldus de advocaat.

