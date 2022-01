John van den Heuvel geschrokken van achtervolging op A2: 'Raar verhaal'

John van den Heuvel had niet door dat hij in gevaar was toen de A2 werd afgesloten vanwege een dreigende situatie rond hem. Dat vertelt de Eindhovense misdaadverslaggever zaterdag in het programma RTL Boulevard. Toen hij achteraf hoorde wat er aan de hand was, schrok hij. "Ik voel me op zich oké en ben heel blij met de scherpte en alertheid van de mensen die met mij in de auto meereden, en de mensen er omheen."

"De indruk bij mijn beveiligers was dat we al gevolgd werden vanaf Amsterdam door twee motorscooters." Er kwam een snelle auto bij en daarna mogelijk nog een, vertelde de misdaadverslaggever. Ook nadat was aangegeven dat er afstand gehouden moest worden, bleef de auto volgens Van den Heuvel hard achter hen rijden.

Donderdag werd op de A2 tussen Maarssen en Breukelen een man in een auto aangehouden vanwege een dreigende situatie rond de misdaadverslaggever. In de auto van de verdachte zijn onder meer een bivakmuts en meerdere telefoons, waaronder een cryptotelefoon, gevonden.

Achteraf is hij zich gaan afvragen wat voor bedreiging het geweest zou zijn. "Ik denk niet meteen aan een aanslag, maar ik vind het wel een heel raar verhaal. De dingen die in de auto zijn gevonden en de achtergrond van de verdachte zijn niet heel geruststellend."

Toen hij op het politiebureau in veiligheid was gebracht, hoorde Van den Heuvel pas wat er aan de hand was. "Toen schrok ik wel een beetje", vertelt hij.

De misdaadverslaggever had tijdens de achtervolging niet in de gaten wat er precies aan de hand was. Hij zat achterin namelijk 'vrij geconcentreerd' te bellen. Op een gegeven moment merkte hij wel dat de auto steeds harder ging en dat de zwaailichten aangingen. "Ik weet nog dat ik geïrriteerd vroeg: Jongens, kan het even iets zachter? En kan die sirene af, want ik zit te bellen."

De verdachte die donderdag op de A2 is gearresteerd, een 36-jarige man uit Utrecht, zit nog vast. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een misdrijf waar een gevangenisstraf van acht jaar of meer op staat. Volgens diverse media komt hij voor in het dossier van het omvangrijke liquidatieproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. Het zou gaan om Mourad O., die in het voorjaar van 2021 verhoord is als getuige in het Marengo-proces. Hij beriep zich toen op zijn verschoningsrecht en zweeg.

De advocaat van de verdachte liet zaterdag weten dat hij niet in de gaten had dat Van den Heuvel in de auto zat. Hij reed volgens haar te hard en "misschien ook te dicht op auto's". Volgens de advocaat heeft haar cliënt vanaf het begin verklaard dat hij van zijn werk kwam. Na een stopteken van de politie zou hij meteen zijn gestopt. "Hij heeft meegewerkt aan het onderzoek", aldus de advocaat. "In zijn auto zijn geen strafbare goederen gevonden."

