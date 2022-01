112-nieuws: GHB-maker opgepakt in Breda • politie onderzoekt dood van man

16.10

In een huis aan het Frans Heijlaertsplein in Breda is een laboratorium voor de productie van GHB aangetroffen. Verder werd onder meer 25 kilo aan grondstof voor verdovende middelen in beslag genomen. De bewoner, een man van 29, krijgt een proces-verbaal.

De afgelopen zes weken waren over het pand twaalf meldingen van overlast binnen gekomen. De politie kreeg mede hierdoor het vermoeden dat de bewoner zelf GHB maakt en gebruikt en dat hiervoor ook bezoekers langs komen. Bij het betreden van het pand bleek dat een tapijt op de eerste verdieping was aangetast en uitgebeten door een agressieve vloeistof. In de slaapkamer stond een roestvrij stalen kookpan met daarin circa tien liter van een zurige vloeistof. Verder werden er een flesje met GHB, jerrycans, verpakkingen natriumhydroxide en petflessen aangetroffen.

De bewoner kan ook rekenen op maatregelen van de gemeente Breda. Het nieuws is zondag naar buiten gebracht, de politie-actie was al afgelopen woensdag.