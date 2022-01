112-nieuws: vrachtwagen in brand na botsing met auto • GHB-maker op de bon

18.30

De N279 bij Beek en Donk ligt bezaaid met brokstukken van een tankwagen en een personenauto. De twee voertuigen botsten rond kwart over zes tegen elkaar. Het is niet bekend of hierbij iemand gewond is geraakt. De tankwagen is na de aanrijding in brand gevlogen, maar volgens de politie is er geen ontploffingsgevaar. De weg is voorlopig in beide richtingen dicht.

