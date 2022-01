Marianne Vos heerst in Rucphen en wordt Nederlands kampioen veldrijden

Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/4 Samenvatting NK Veldrijden Vrouwen 2022 in Rucphen

Marianne Vos is zondag in Rucphen Nederlands kampioen veldrijden geworden. De renster uit Babyloniënbroek domineerde de wedstrijd vanaf de start. De winst in Rucphen betekent de zevende nationale titel in het veld voor haar.

Sandra Kagie Geschreven door

De vrouwen startten zondag om kwart over een en Vos nam direct de leiding. In eerste instantie nog samen met Lucinda Brand, maar in de tweede ronde demareerde ze uit een grote groep en ging ze alleen aan kop. Vanaf dat moment probeerde ze haar eigen koers te rijden, legt ze vlak na de koers uit voor de camera van Omroep Brabant. Ze wist dat ze niet stil moest vallen met Lucinda Brand achter haar en dat gebeurde ook niet. Kijk hier de reactie van Marianne Vos na de race:

Wachten op privacy instellingen...

Lucinda Brand eindigde op zo'n twintig seconden van Vos als tweede en pakte zilver, het brons ging naar de vorige Nederlands kampioen, Ceylin del Carmen Alvarado. Fem van Empel uit Sint-Michielsgestel behaalde in dezelfde wedstrijd de titel bij de beloften, de categorie onder 23 jaar. Bij haar huis werd zondagmiddag al snel de vlag opgehangen.

In Sint-Michielsgestel gaat de vlag uit voor Fem van Empel (foto: Sjoof van Roessel).

Fem van Empel wint bij de beloften (foto: Corrado Francke).

De wedstrijd werd live uitgezonden door Omroep Brabant. Dat geldt ook voor de wedstrijd van de mannen. Daar eindigde Corné van Kessel als beste Brabander op de tweede plaats. Hij moest de zege aan Lars van der Haar laten, die finishte met een minuut voorsprong op Van Kessel. Mees Hendrikx uit Valkenswaard lag lange tijd tweede, maar moest die plaats afstaan aan Van Kessel. Hendrikx werd derde en pakte daarmee de titel bij de beloften. Geen Mathieu van der Poel

Voor het eerst sinds 2014 is er bij de mannen een nieuwe Nederlands kampioen gehuldigd. De laatste zes titels gingen namelijk allemaal naar Mathieu van der Poel. Hij verscheen echter niet aan de start in Rucphen vanwege een rugblessure die hem voorlopig aan de kant houdt. Oorspronkelijk zou het NK in Zaltbommel zijn. De organisatie lukte het in coronatijd echter niet om het kampioenschap te organiseren. De KNWU kwam daarom half december in Rucphen uit omdat het parcours daar nog lag na de wereldbekerwedstrijd. In 2021 was er geen NK door de coronapandemie. LEES OOK: Mathieu van der Poel zet punt achter veldritseizoen door rugblessure

Lucinda Brand, Marianne Vos en Cylin del Carmen Alvarado op het podium van het NK veldrijden. (foto: ANP / Bas Czerwinski).