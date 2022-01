Superjacht Galactica pas maandag onder brug door bij Hedel

Van der Wees Watertransporten uit Dordrecht gaat zondag niet opnieuw proberen om het superjacht Galactica onder de brug spoorbrug bij Hedel te manoeuvreren. Zaterdag mislukte dat door een te hoge waterstand. Een woordvoerder van de jachtenbouwer meldt dat er maandag weer een poging wordt gedaan.

De Galactica vertrok zaterdagmorgen van Heesen Yachts in Oss naar Harlingen om daar te worden afgebouwd. Het schip is 80 meter lang en is onder andere voorzien van een bioscoop, een helikopterplatform en een zwembad van 7 meter lang.

De spoorbrug bij Hedel was van tevoren al aangemerkt als een moeilijk punt. Na voorzichtig passen en meten bleek het water zaterdag toch 10 tot 20 centimeter te hoog en moesten de duw- en sleepboot het superjacht weer omdraaien. Daarna ging het jacht voor anker in de Koornwaard bij Gewande, waar het de hele nacht heeft gelegen.

Wat gezakt

De waterstand bij de Hedelse spoorbrug lijkt zondag wat gezakt, maar er wordt geen poging ondernomen om vandaag met het jacht onder de brug door te varen. Volgens een woordvoerder van Heesen gebeurt dat pas maandag. Ook dat wordt het schip weer voorzichtig onder de brug gemanoeuvreerd en wordt er weer gemeten of het kan. Met laser en met de hand.

In Harlingen wordt het schip verder afgebouwd. In april gaat de Galactica naar haar nieuwe eigenaar die hier 100 miljoen euro voor betaald heeft. Het is niet bekendgemaakt wie dat is.