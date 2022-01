Tankwagen vliegt in brand na botsing met auto: N279 tot diep in nacht dicht

De N279 bij Beek en Donk blijft tot waarschijnlijk vier uur zondagnacht in beide richtingen dicht. Dat meldt de ANWB. Het asfalt is zwaar beschadigd na een brand in een tankwagen, die was gevuld met melk. Het vuur was zondag aan het begin van de avond uitgebroken nadat de tankwagen tegen een auto was gebotst.

De bestuurder van de auto is naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. De weg werd na de aanrijding direct in beide richtingen afgesloten. De ANWB adviseert voorlopig om te rijden via Eindhoven.

In de loop van de avond meer duidelijkheid

Het verkeer kan pas weer van de Provinciale weg bij Beek en Donk gebruik maken wanneer het onderzoek van de politie is afgerond. Ook moet worden afgewacht hoe groot de schade aan het wegdek is en hoe lang de schoonmaak en het herstel gaan duren. "We onze uiterste best doen om de overlast voor het verkeer tot een minimum te beperken", laat een woordvoerder van de provincie weten. De provincie is beheerder van de N279.

De brand werd iets na kwart over zes gemeld en de brandweer heeft die met vier wagens bestreden. Na ruim een uur was de brand onder controle. De mensen die in de twee wagens zaten, konden er op tijd uitgehaald worden en zijn door de ambulancedienst nagekeken.

Weg lag bezaaid met onderdelen

De politie meldde al snel dat de tankwagen geen gevaarlijke stoffen vervoerde en dat er geen ontploffingsgevaar was. Er bleek namelijk melk in te zitten. De botsing leidde tot een grote ravage: de weg lag bezaaid met onderdelen van de twee voertuigen.

De N279, ook bekend onder de naam Broekdalerbaan, is een doorgaans drukke verbindingsroute tussen Roermond, Helmond en Den Bosch. Hier gebeuren geregeld ongelukken, vaak met ernstige afloop.