Met pensioen in coronatijd: 'Je wil niet roemloos ten onder gaan'

Pensionado Nico van Heesch met zijn vrouw Loes

Geboren worden en met pensioen gaan doe je maar 1 keer in je leven. Als die ene keer midden in de coronacrisis valt, verloopt dat heel anders dan je gedacht had. Geen groots afscheid en ook niet die lang gekoesterde reis.

Nico van Heesch uit Schaijk was 20 toen hij ging werken en na 46 jaar mag hij eindelijk met pensioen. Het grootste gedeelte van zijn werkzame leven was hij in dienst van koffiebrander Douwe Egberts, maar echt goed afscheid nemen zit er in coronatijd niet in. "Ik verwachtte een afscheidsfeest vergelijkbaar met mijn 25-jarig jubileum. Toen werden we met ons gezin opgehaald met een bus en was er een grote receptie op de zaak", vertelt Nico. "Het afscheid voor m'n pensioen was online via Teams. Dat was een beetje koud. Hopelijk lukt het in maart of april nog een keer om met alle oud collega's bij elkaar te komen voor een echt afscheidsfeestje."

"Van station naar station gewandeld om persoonlijk afscheid te nemen."

"Je wil na 45 jaar werk niet roemloos ten onder gaan", zegt Miranda de Vries. Zij geeft cursussen aan mensen die met pensioen gaan. "Met de coronabeperkingen is het moeilijk om goed afscheid te nemen van je werk, terwijl het heel belangrijk is om dat goed af te ronden. Want je leven gaat echt veranderen." "Gezamenlijke afscheidsrecepties kunnen niet en dus proberen mensen op andere manier met pensioen te gaan. Ik had een man in m'n cursus die na tientallen jaren bij spoorbeheerder ProRail met oud-collega's van station naar station is gewandeld om op die manier persoonlijk afscheid te nemen", vertelt Miranda.

"Ik ben gaan vogelspotten, want dat kan gelukkig wel."

Ook de plannen die je voor je pensioen bedacht had, vallen in het water. Een grote reis of juist vrijwilligerswerk gaan doen zit er niet in. Dus zitten partners plotseling op elkaars lip en dat leidt soms tot spanningen", vertelt Miranda. Sommigen zijn bang dat ze hun dagen niet op een zinvolle manier gevuld krijgen. "Wij houden van reizen en hebben al veel ondernomen met onze kinderen", vertelt Nico. "Ik heb plannen om na m'n pensioen samen met m'n vrouw naar Canada of Amerika te gaan, maar dat is nu onzeker, want er kan niks. Zelfs een andere auto uitzoeken, omdat ik m'n lease-auto kwijt raak, is niet te doen." Nico en zijn vrouw zijn noodgedwongen veel samen thuis en hebben veel tijd voor de kleinkinderen. "Ik ben ook gaan vogelspotten, want dat kan gelukkig wel."

"Gelukkig heb ik nu wel eindelijk tijd voor hele dikke boeken“

Annie Neequaye-Snijders uit Breda werkte jarenlang bij onderwijsinstelling Curio en stopte er op 30 november vorig jaar definitief mee. Net voordat de volledige lockdown werd afgekondigd. Ze nam met 1,5 meter en de QR-code afscheid van collega's. "Goed afscheid nemen van een werkzaam leven is echt heel belangrijk. Je krijgt de bevestiging dat je een zinvol werkend leven hebt gehad en dat is heel waardevol.” Maar het valt niet mee om in coronatijd met pensioen te zijn: ”De dagen vullen zich anders. Ik doe aan beeldhouwen en keramiek. Cursussen kunnen dan niet doorgaan. Je wilt je vrije tijd ten volle gebruiken, maar dat gaat met corona niet. Gelukkig heb ik nu wel eindelijk tijd voor heel dikke boeken. Dat lukte niet toen ik nog werkte.” Tips van Miranda de Vries voor als je met pensioen gaat: Plan vooruit – ook financieel.

Onderschat je afscheid niet.

Gun jezelf tijd om lekker te lummelen.

Zie je pensioen als een nieuwe kans.