Maikel heeft wijnvlekken en kan foto voor rijbewijs niet uploaden

Het lukt Maikel Schalke uit Tilburg niet om een pasfoto te uploaden voor de verlenging van zijn rijbewijs. En volgens hem komt dat door de wijnvlekken die hij in zijn gezicht heeft. De RDW zegt dat er een andere reden is.

"Maar toen begon de soap", vertelt Maikel. "De fotograaf kreeg de foto niet ge-upload. Volgens hem was het niet voor het eerst dat zoiets gebeurde. Het systeem herkent wijnvlekken niet." Het viel Maikel nogal koud op zijn dak: "Ik werd erdoor overvallen. Het riekt een beetje naar discriminatie."

De RDW laat weten dat de foto tijdens een geautomatiseerde controle is tegengehouden. Daarbij wordt gekeken of de foto voldoende overeenkomt met de foto op het oude rijbewijs en of de afbeelding aan de wettelijke eisen voldoet.

Een woordvoerder van de RDW geeft aan: "In dit geval is de foto is tegengehouden omdat de verticale positionering niet voldoet aan de gestelde eisen. Dat wil zeggen dat het hoofd van meneer volgens de eisen niet voldoende in het midden van de foto staat."