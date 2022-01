Carnavalsfestiviteiten ook in Berkel-Enschot geannuleerd: 'Kon niet anders'

Foto: Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot, Heukelom

Alle openbare carnavalsactiviteiten in Berkel-Enschot zijn geschrapt. Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot Heukelom (SOK) ziet geen andere mogelijkheid door de lockdown en aanhoudende coronamaatregelen. De beslissing moet duidelijkheid geven aan alle betrokkenen

Ze waren al gekozen, de Prins en Jeugdprins van het Knollevretersgat, maar hun installatie gaat niet door. Ook de Raad van Elf en Jeugdraad worden niet geïnstalleerd in Berkel-Enschot. Voorzitter Martijn Baarendse van de SOK kan weinig anders doen, gezien de huidige coronasituatie.

"Het doet heel veel pijn."

Als Baarendse erover praat, hoor je de teleurstelling in zijn stem. "Het doet heel veel pijn. In 2020 bestonden we 44 jaar en dat hebben we nog net gevierd, maar sindsdien zijn we van lockdown naar lockdown gegaan." Hij hoopt dat zijn dorp volgend jaar net als de rest van Brabant eindelijk weer een echt carnaval kan vieren. "We willen doorbouwen op het gevoel van ons jubileumjaar", vertelt de voorzitter. Ondanks de weemoed naar het carnaval van twee jaar terug, was de pijnlijke beslissing toch ook snel gemaakt omdat concrete plannen maken nu onmogelijk is.

"Het is een feest van verbroedering en samen zijn, iedereen hoort daarbij."

Baarendse wil alle carnavalsvierders, vrijwilligers en de betrokken bedrijven duidelijkheid geven. Op het laatste moment alles afgelasten zagen ze in het Knollevretersgat niet zitten. "Carnaval is een feest van verbroedering en samen zijn, iedereen hoort daarbij. Het ziet er gewoon niet naar uit dat dit mogelijk is dit jaar." Dat betekent overigens niet dat er helemaal niets aan carnaval wordt gedaan in Berkel-Enschot. "We gaan alsnog ons symbool 'de knol' plaatsen, het dorp geel met blauw versieren en een carnavalskrant uitgeven." Daarmee hoopt hij toch een beetje het carnavalsgevoel uit te dragen.

"Carnaval hoort veertig dagen voor Pasen te zijn, niet anders."

Sommige Brabantse carnavalsverenigingen gaan voor een zomercarnaval, maar voorzitter Baarendse is daar niet heel enthousiast over. "De traditie is gewoon dat carnaval veertig dagen voor Pasen wordt gevierd en niet anders." Daarmee wil hij een zomercarnaval niet compleet afschrijven, maar het is voor hem 'extra' en niet ter vervanging. Een carnavalsvereniging besturen, lijkt de afgelopen jaren meer op crisismanagement. Want ondanks de afgelasting is het SOK-bestuur nog in gesprek met de gemeente Tilburg over wat er wel kan, mochten de coronamaatregelen ineens worden versoepeld. Baarendse rekent er niet op, maar wil wel op zo'n scenario zijn voorbereid.

"Het wordt heel uitbundig, intens en emotioneel."