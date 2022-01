Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Vrouw zwaargewond nadat vuilniswagen over haar benen rijdt

Een vrouw is maandagmiddag in Veldhoven zwaargewond geraakt bij een ongeluk met een vuilniswagen. Volgens onze correspondent reed de vuilniswagen daarbij over haar benen. De scooterrijdster is naar een ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond halfvijf aan de Burgemeester Van Hoofflaan. De scooterrijdster reed in de richting van het centrum, toen de vuilniswagen uit een zijstraat kwam. De twee kwamen in botsing met elkaar. Volgens onze correspondent zou de chauffeur van de vuilniswagen vervolgens van schrik achteruit gereden zijn, waardoor hij over haar benen reed. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht.