Winkelier Niels hangt spandoek boven de A4: 'Ik wil een signaal afgeven'

'In Antwerpen shoppen, Nederland naar de knoppen.' De tekst op een spandoek boven het viaduct over de A4 bij Hoogerheide laat weinig te raden over. Het geduld van Niels van Elzakker, al dertig jaar eigenaar van een Primera-zaak in Hoogerheide, wordt in deze periode op de proef gesteld. "Winkeliers en horeca zijn steeds de klos, terwijl daar juist de minste besmettingen zijn. Uit frustratie heb ik met het spandoek een signaal willen afgeven."

De ondernemer neemt het met zijn spandoek op voor zijn collega-winkeliers en mensen met horecazaken. "We zijn als individuen alleen maar bezig met onze eigen winkel, café of restaurant. Je hebt geen tijd om samen op te trekken voor een actie. Mijn winkel mag voor de post nog voor de helft open zijn. In de horeca kun je weinig."

Des te groter is de frustratie bij Niels, dat Nederlanders naar België trekken om inkopen te doen. "In België kun je over de hoofden lopen, de winkels zijn bomvol. Is dit wat we willen met zijn allen? Gaat dit over het oplossen van een zorgcrisis?"

Toch vindt Niels dat de consument niets te verwijten valt. "Die is blij dat ie er even tussenuit kan. Maar dit is een klap in het gezicht van de horeca en voor veel winkeliers is het rampzalig."

Ook de timing van de coronamaatregelen zit Niels dwars. "Voor het tweede jaar achter elkaar zijn we kort voor Kerstmis in een lockdown gegaan. Dat is bijna misdadig. Voor ondernemers is het de drukste tijd van het jaar met veel omzet. Ik ken mensen met een modezaak die voor het tweede jaar hun collectie aan de straatstenen niet meer kwijt kunnen. Die ene week voor kerst maakt toch niet uit. Dan gaan we toch in januari in lockdown."