Superjacht trotseert brug bij Heusden, maar niet zonder schade

foto: Jelle Swets/ Meesters Multi Media

Superjacht Galactica is er maandagavond wel in geslaagd om onder de brug bij Heusden door te varen. Dit lukte maandagochtend nog niet, maar nu is de waterstand lager. Helemaal vlekkeloos ging het niet: het schip raakte een lamp en stalen stang van de brug. "Het was een hels kabaal."

Heusden is in de ban van de superboot. Tientallen toeschouwers keken maandagavond gespannen of het ging lukken. Even was er paniek: er klonk een 'hels kabaal'. Jacht niet beschadigd

Volgens een woordvoerder van Heesen Yachts ging het om 'een kleine lamp onder de brug', die werd geraakt. De megaboot zelf heeft volgens het bedrijf geen schade. Volgens onze correspondent was de lamp onderdeel van een markering van een brugpilaar. Op foto's is een verbogen ijzeren paal te zien, waaraan de lamp hangt. Het jacht zette vervolgens koers richting de Keizersveerse brug bij Geertruidenberg, waar het rond elf uur onderdoor ging. Het grootste jacht dat ooit is gebouwd bij Heesen Yachts in Oss bleef de afgelopen dagen maar tegen problemen aanlopen op weg naar het Friese Harlingen. Keer op keer haalde het enorme schip bakzeil. Afgelopen weekend kon het door de te hoge waterstand niet onder de Hedelse spoorbrug door. Daarop keerde het terug naar de afgraving Koornwaard bij Gewande. Een latere poging slaagde wel, maar rond elf uur maandagochtend kwam het schip weer niet onder de Heusdensebrug bij Heusden door. En nu is een tweede poging daar dus wel gelukt. Bioscoop

Het schip, de Galactica, is tachtig meter lang en heeft onder meer een bioscoop, een helikopterplatform en een zeven meter lang zwembad aan boord. De Galactica moet naar Harlingen om daar te worden afgebouwd.