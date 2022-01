Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Inbrekers en agenten crashen tijdens achtervolging

Drie verdachten van een auto-inbraak zijn maandagavond laat tijdens een achtervolging door de politie in Veghel gewond geraakt. De vluchtauto van de verdachten crashte tegen een boom nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor. Dit gebeurde rond elf uur op Het Ven in Veghel. De drie verdachten zijn volgens de politie met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Sandra Kagie Geschreven door

De politiewagen die de vluchtauto achtervolgde, kon de gecrashte wagen ternauwernood ontwijken, schampte een boom en kwam in een tuin terecht. De agenten raakten niet gewond. De inbrekers werden in Uden op heterdaad betrapt en gingen er vandoor. Agenten zetten de achtervolging in. Vanuit Uden reden de verdachten de A50 op om er bij Veghel weer vanaf te gaan. Kort daarna gebeurde het ongeluk. De politie vermoedt dat de verdachten in een gestolen auto reden.

Foto: Sander van Gils / SQ Vision.

De politiewagen belandde in een tuin (foto: Sander van Gils / SQ Vision).

Foto: Sander van Gils / SQ Vision.