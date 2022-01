Coronanieuws: 188 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen

11.30

Voor burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters, is het nog niet vanzelfsprekend dat de strenge lockdown vrijdag wordt verlengd. Het Outbreak Management Team moet volgens hem met een overtuigend verhaal komen wat het effect is. "Dat je echt kunt aangeven: als we deze lockdown niet doorzetten, liggen binnen een of twee weken de ziekenhuizen helemaal plat. Want anders zeg ik: geef meer lucht aan ondernemers, eigenlijk aan iedereen in de samenleving", aldus Bruls in De Gelderlander.

Bruls noemt de lockdown heftig voor ondernemers. "Vooral het contrast aan de grens, ja, dat is bijna stuitend. Vooral als ik lees dat ondernemers in Kleef (net over de grens bij Nijmegen) blij zijn want de kerst is helemaal goed gekomen door Nederlandse Kunden. Je zult maar winkelier zijn. Maar er zijn diverse sectoren die al langer in de klem zitten, die hebben het nog zwaarder."