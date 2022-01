Explosieve stijging van besmettingen: bijna 30.000 positieve tests

Archieffoto: Eva de Schipper.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is de afgelopen week flink toegenomen. In Brabant werden bijna 30.000 nieuwe gevallen geregistreerd. Sinds het begin van het coronacrisis werden nog nooit zoveel nieuwe besmettingen in één week gevonden. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

Het aantal besmettingen is sinds vorige week weer aan het stijgen, ondanks de lockdown. Was er vorige week nog een toename te zien van zo'n 40 procent, deze week gaat het een stuk harder: Er werden in totaal 29.325 positieve coronatests afgenomen in Brabant. Vorige week waren dat er nog 16.463. Dat is een toename van bijna 80 procent.

Ook landelijk is het aantal positieve tests heel erg hard gestegen. Voor het eerst is de grens van 200.000 besmettingen in een week doorbroken. Ziekenhuiscijfers

De stijging van het aantal besmettingen, is nog niet te zien in de ziekenhuiscijfers. Er liggen dinsdag 188 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Dat zijn er opnieuw minder dan een week eerder. Toen waren het 234.

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen daalt nog (beeld: NAZB)