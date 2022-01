Coronanieuws: jongeren mogen weer tot later buiten sporten

06.30

Nog nooit zijn er zo veel coronabesmettingen vastgesteld als in de afgelopen zeven dagen. Het aantal zou zelfs de grens van 200.000 positieve tests kunnen passeren. Het huidige record werd eind november gevestigd. Toen waren er in zeven dagen tijd 155.152 nieuwe gevallen. Dat record wordt hoe dan ook verbroken, want in de afgelopen zes dagen zijn al meer dan 172.000 besmettingen aan het licht gekomen.

In de 99e week van de coronacrisis komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) later vandaag voor de tachtigste keer met een weekoverzicht. Vorige week meldde het instituut dat het in zeven dagen tijd 113.554 meldingen van positieve tests had gekregen. Dat was bijna 35 procent meer dan de week ervoor. Nu kan het cijfer in een week tijd dus bijna verdubbelen.