De hemel kleurde vijftig tinten rood deze ochtend in West-Brabant

Ochtendrood zorgde voor mooie plaatjes deze ochtend. Alle rode weerfoto's kwamen deze morgen uit West-Brabant. Als de lucht rood kleurt komt dat meestal door waterdamp en een hoge luchtvochtigheid. Hier komt de weerspreuk 'morgenrood water in de sloot' vandaan.

Ondanks de rode ochtend en dus vochtigheid in het westen van onze provincie, blijft het dinsdag voornamelijk droog. In de loop van de ochtend verschijnt zelfs de zon. Vanavond kan er een spatje regen vallen. Wie weet, levert dat dan ook weer mooie rode weerfoto's op.

Als er vocht in de lucht hangt zie je een half uur voor zonsopgang een rode gloed in de lucht. In de avond is dat tijdens de schemering. Vanmorgen kwam de zon om 8.39 op en die gaat vanavond om 16.53 onder.

Waterkoud

De ochtend begon met een graadje vorst en overdag wordt het maximaal 5 graden. Het kan wel een beetje waterkoud aanvoelen door een matige westenwind.