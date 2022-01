Politie trekt alles uit de kast voor bedreiging met speelgoedwapen

Beeld: politie.nl.

De politie heeft maandag na een uitgebreide zoektocht in Tilburg een man van 43 jaar uit die stad gearresteerd voor bedreiging van een man met een vuurwapen. De verdachte, een bekende van de politie, werd door meerdere agenten met getrokken wapens benaderd. Dit omdat hij mogelijk een vuurwapen op zak had. Later vond de politie in het huis van de verdachte een speelgoedwapen waarmee hij een bekende had bedreigd.

De verdachte werkte volgens de politie mee aan zijn aanhouding. Hij bleek op dat moment geen wapen bij zich te hebben. Bij een zoektocht in zijn huis vonden agenten een speelgoedwapen, zo maakte de politie dinsdag bekend. Dat blijkt volgens de politie het wapen te zijn geweest waarmee hij eerder die dag een bekende van hem bedreigde. De bedreiging gebeurde iets voor halftwaalf aan het Korvelplein. De man werd uiteindelijk rond vier uur aangehouden toen hij een hofje infietste aan de Korvelseweg. Het slachtoffer van de bedreiging belde 's ochtends zelf de politie. Hij vertelde dat een bekende van hem, hem kort daarvoor aan het Korvelplein had aangesproken omdat hij nog geld van hem tegoed zou hebben. Toen het slachtoffer dit ontkende, pakte de verdachte het vermeende vuurwapen en stak dat in de buik van het slachtoffer. Die schrok daar behoorlijk van. De verdachte liep daarop direct weer weg, hij maakte volgens het slachtoffer een verwarde indruk.

"Zuur dat we zoveel tijd hebben besteed aan een speelgoedwapen."