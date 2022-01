'Spionage in China': snowboarder Niek mag mobiel niet meenemen naar Spelen

Niek van der Velden (foto: ANP).

Niek van der Velden kan binnenkort zijn spullen gaan inpakken, want in februari mag de snowboarder uit Nispen naar de Olympische Spelen in Peking. Maar wat niet in zijn koffer gaat, is zijn telefoon en laptop. Die moeten namelijk uit angst voor spionage in China thuisblijven.

De snowboarder plaatste zichzelf afgelopen weekend voor de Spelen. Dinsdagochtend bracht De Volkskrant het nieuws dat hij zijn eigen telefoon en laptop thuis moet laten. Het zou een dringend advies zijn van sportkoepel NOC*NSF.

"Het is een beetje gek."

“Het is voor mij allemaal nieuw”, reageert Niek dinsdagochtend in radioprogramma Wakker! Van Omroep Brabant. “Ik heb nog niets van NOC*NSF gehoord, dus ik weet niet zo goed wat ik ervan moet denken. Het is een beetje gek.” Directeur van de sportkoepel Maurits Hendriks zegt in de krant dat er ‘verschillende veiligheidsmaatregelen’ zijn getroffen. Welke dat precies zijn, wil de directeur niet zeggen. De staf krijgt in ieder geval ‘schone apparatuur’ mee. Als Niek inderdaad zijn telefoon en laptop niet mag meenemen, ligt hij daar niet wakker van. “Ik heb niets te verbergen.”

"Ik snap dat je het risico niet wil nemen."