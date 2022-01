Wolf bijt twee schapen dood in wei bij Huijbergen

Eind vorige week heeft een wolf opnieuw toegeslagen in West-Brabant. Niet op een open weiland, maar in een kleine wei bij een huis aan de rand van Huijbergen. Daar werden twee schapen doodgebeten. Drie andere schapen raakten gewond en zijn door een dierenarts weer op de been geholpen.

Het was even schrikken voor Paul Geelhoed toen hij 's ochtends de dode en de gewonde schapen zag liggen. "De dierenarts heeft drie schapen gered. Die lopen nu onder de pijnstillers in de wei. Een schaap moest hij laten inslapen. De dode dieren zijn door een destructiebedrijf opgehaald", vertelt Paul.

"Het bos is hier te klein voor de wolf. Zo dicht bij de bewoonde wereld komt de wolf normaal gesproken niet", zegt Paul Geelhoed. Hij woont in een huis aan de Vennekenstraat aan de rand van Huijbergen.

Ondanks dat het voorval alweer enkele dagen geleden gebeurde, zit het Geelhoed nog steeds hoog. Hij gaat ervan uit dat de wolf die in de omgeving van Steenbergen, Ossendrecht en Essen zwerft, ook bij hem heeft toegeslagen. "Wij wonen aan de rand van het buitengebied. In de weide bij ons huis lopen onze vijf schapen. Gewoon als hobby. Van nature is de wolf een schuw dier. Dit keer was de aanval niet in een open gebied maar in de weide bij ons huis."

Afgelopen vrijdag is een expert bij Geelhoed langs geweest om bij de schapen DNA af te nemen. "Over een tijdje horen we of het inderdaad de wolf is geweest. Als dat zo is dan hebben we recht op een vergoeding voor gedode dieren, de destructie en de rekening van de veearts."