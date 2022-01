Dode bij ongeluk tussen busje en vrachtwagen op A59

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision

De A59 is dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie. Een bestelwagen is met een vrachtwagen in botsing gekomen.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De snelweg is dicht tussen knooppunt Hooipolder en de afrit Heusden. Automobilisten krijgen het advies om te rijden via Gorinchem of Breda.