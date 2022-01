Man (31) uit Vlijmen overleden bij ongeluk op A59

Bij een ongeval op de A59 bij Heusden dinsdagmiddag is een 31-jarige man uit Vlijmen om het leven gekomen. Hij was de bestuurder van de bestelbus, die achterop een vrachtwagen reed. Dat maakte de politie bekend.

Het ongeluk gebeurde rond drie uur. De bestelauto vloog na de aanrijding in brand. De snelweg tussen Waalwijk en Heusden bleef tot half zeven in de avond afgesloten. Automobilisten kregen het advies om te rijden via Gorinchem of Breda.