Picnic bezorgt weer over 4 weken, oorzaak brand is niet gevonden

Picnic hoopt over vier weken weer te kunnen bezorgen in de regio Roosendaal. Dat zegt de boodschappenbezorger tegen Omroep Brabant. Een loods van het bedrijf op industrieterrein Borchwerf brandde de dinsdag na kerst volledig af. Een paar duizend klanten krijgen daarom hun boodschappen niet thuisbezorgd.

Op de vroege ochtend van 28 december stond de zogenoemde hub van Picnic in brand. Binnen een paar uur ging het hele gebouw verloren in de vlammen. Er is uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan, maar die is niet gevonden. Het enige wat vandaag nog rest, zijn hopen versmolten staal.

De online supermarkt is pas sinds augustus 2021 actief in Roosendaal. Er werkt een team van 25 mensen. “Het team is onwijs geraakt door de brand”, vertelt Eduard Posthumus Meyjes. Hij is verantwoordelijk voor de bezorging in Nederland.

Kantine

De Roosendaalse locatie was ook een plek waar de medewerkers pauzeerden. Er was bijvoorbeeld een kantine en een voetbaltafel. “Onze teams zijn heel hecht, een soort studentenclubs. Het had veel impact, daarom hebben we intensief contact gehad.”

Het personeel werkt nu tijdelijk op de locatie in Breda of ergens anders via een uitzendbureau. Het bezorgbedrijf werkt hard aan een nieuwe locatie in Roosendaal. Vlak na de brand boden meerdere ondernemers uit de regio locaties aan. “We hebben al een aantal panden bezichtigd”, vertelt Posthumus Meyjes.

Andere ondernemers met schade

Vanuit de loods aan de Rechtzaad reden veertien wagentjes met boodschappen naar klanten in de regio. Al die wagentjes zijn verloren gegaan. Maar niet alleen Picnic leed schade, in het complex zaten nog drie andere bedrijven gevestigd. Zo is een ondernemer die materiaal voor feesten verhuurt alles kwijt.

“Daarom hadden we graag de oorzaak geweten van de brand”, zegt Posthumus Meyjes. “Want het ging in de media veel over Picnic maar ook andere ondernemers zijn geraakt.” Voor het boodschappenbedrijf ligt het schadebedrag ongeveer op een miljoen. “Maar het totale schadebedrag met de andere ondernemers erbij zal veel hoger zijn.”

De brand legde het pand binnen een paar uur in de as: