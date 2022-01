Ook bedrijf van Laurence moet tegen de vlakte na brand bij buurman Picnic

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Ook het bedrijf van Laurence moet tegen de vlakte na brand bij Picnic

Na een flinke brand bij de buren gaat de loods van ondernemer Laurence van Ostayen binnenkort tegen de vlakte. Zijn bedrijf, R&R Partycare, grenst aan de loods van Picnic in Roosendaal die twee weken geleden in vlammen opging. "Deze ellende gun je niemand. Al mijn spullen kunnen worden weggegooid." Ook van de loods van zijn buurman is niets over.

Het is even slikken bij binnenkomst in het bedrijf van Laurence. In het dak zitten gaten, een buitenmuur is weg, op de grond liggen verwoeste spullen en de muren zien zwart van de rook. Ook de brandlucht is nog goed te ruiken. "We hebben dit pand een half jaar geleden gekocht en waren net klaar met de verbouwing", vertelt Laurence. Met zijn bedrijf verhuurt hij alles rondom feesten: van grote partytenten en statafels tot aan verlichting en servies. "We hadden het hier prima naar onze zin en dan krijg je dit. Dat gun je niemand."

Een van de muren van de loods ging ook in vlammen op.

Twee weken geleden brak een grote brand uit bij Picnic op industrieterrein Borchwerf. Het hele gebouw ging in vlammen op. Niet alleen het boodschappenbedrijf leed daaronder. In het complex zaten nog drie andere loodsen. Zo zijn een bedrijf in tuinmeubelen en een bedrijf in fitnessspullen hun voorraad kwijt. Ook Laurence kan de meeste van zijn spullen weggooien.

"Het leken wel bommen die afgingen."

Het huis van Laurence zit aan zijn loods, dus hij was erbij toen de brand uitbrak. "Wij hoorde rond half zeven 's ochtends enorme explosies, het leken wel bommen die afgingen. We keken naar buiten en zagen een rode gloed, dus het was meteen duidelijk." Toen hij en zijn vrouw uit bed sprongen, ging de bel al: de brandweer stond voor de deur. "Toen ging het snel. Eenmaal buiten zagen we al grote vlammen uit het dak van de loods van de buurman komen. Dan ben je wel in grote paniek."

Het dak van de personeelsruimte is naar beneden gestort.

Tijdens de brand gaf de brandweer voorrang aan het beschermen van het woonhuis van Laurence. "De brandweer heeft met vier wagens vanaf mijn huis staan blussen om de brand daar weg te houden. Het huis staat nog overeind, dat hebben ze echt goed gedaan." Zijn bedrijf kwam er minder goed vanaf. "Het is verschrikkelijk. Bijna alle spullen kan ik weggooien door rookschade en waterschade. Dat kan ik niet meer verhuren. Er zijn een paar spullen waar we nog iets mee kunnen, zoals plastic stoelen. Die staan nu in een loods van de overbuurman die ik huur." Ook aan het gebouw valt niets meer te redden. "Overal zitten schuren in de muren en het dak is verbrand. Het is een behoorlijke kostenpost, alles moet plat." Laurence verwacht dat het nog zeker anderhalf jaar duurt voordat hij een nieuwe loods heeft. "Ik ben gelukkig goed verzekerd, dus ik ga er vanuit dat het goedkomt." De brand valt Laurence en zijn gezin extra zwaar, want vanwege de coronamaatregelen had hij ook al lange tijd geen inkomsten vanuit zijn partyverhuur. "Dan komt dit er nog even bovenop. Het is al met al geen prettige periode." LEES OOK: Picnic bezorgt weer over 4 weken, oorzaak brand is niet gevonden Picnic kan pas over enkele weken weer in Roosendaal en omgeving bezorgen Zo zag de brand bij Picnic er twee weken geleden uit: