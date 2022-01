Grootste padelcentrum van de Benelux komt in Tilburg

Een impressie van het Padel Centre in Tilburg

In Tilburg moet nog dit jaar het grootste padelcentrum van de Benelux komen. In de Reeshof staan acht binnen- en zes buitenbanen gepland. Daarmee wordt het aantal banen in de stad verdubbeld. Padel is laagdrempelig en veilig te spelen in coronatijd. De sport komt uit Mexico en via Spanje verovert het nu in rap tempo Nederland.

Padel (spreek uit: paddèl) is een mix tussen tennis en squash. Twee of vier spelers staan tegenover elkaar zoals bij tennis, maar spelen in een kooi en mogen de wanden gebruiken zoals bij squash. Veel tennisverenigingen hebben de sport geadopteerd en ook zijn er steeds meer padelclubs, maar in Tilburg gaan ze een stapje verder. Eddy Wimmers en Gordon Leysner zijn initiatiefnemers van het padelcentrum. Het moet een van de grootste, zo niet het grootste van de Benelux worden “Dit wordt het eerste nieuwbouwproject volledig voor padel met acht binnen- en zes buitenbanen”, vertelt Wimmers trots. De vergunningsaanvraag ligt inmiddels bij de gemeente Tilburg en die lijkt volgens de initiatiefnemers positief over hun plannen. De bedoeling is dat het padelcentrum aan de Spaubeekstraat in de wijk Reeshof komt, naast voetbalclub TSV Gudok. Nu zijn er in Nederland meer padelclubs met acht indoorbanen maar de zes buitenbanen in Tilburg maken het project uniek en ambitieus.

“Ik was zo enthousiast dat ik bij mijn eigen vereniging vier padelbanen heb aangelegd.”

“Zes jaar geleden ben ik erin gerold. Ik was zo enthousiast dat ik bij mijn eigen vereniging Sla Raak in Oisterwijk een project heb opgepakt om vier banen aan te leggen”, vertelt Wimmers. Die banen liggen er inmiddels en hij is zo in de ban van padel geraakt dat hij ook Nederlandse en internationale toptoernooien is gaan organiseren. Samen met Gordon Leysner start hij nu een commerciële club. Nieuwbouw was aanvankelijk niet het plan. “We zochten eerst een bestaande hal die groot genoeg is en aan alle voorwaarden voldoet, maar die is er gewoon niet in Tilburg.” Vervolgens vonden ze een stuk grond in Dalem, in de Reeshof, waar nog geen padelbanen in de buurt liggen.

"We zitten echt aan ons maximum en hebben inmiddels een wachtlijst."

De gemeente Tilburg telt nu in totaal veertien padelbanen bij vooral tennisverenigingen, maar ook HC Tilburg legt er nu vijf aan vertelt algemeen directeur Colette van Oers. "In Spanje is het heel normaal dat hockeyclubs ook padelbanen hebben. Toen wij vroegen wat onze leden van dit idee vonden, werd daar heel enthousiast op gereageerd." Bij Tennis Club Tilburg hebben ze drie banen en worden padeltrainers namens de Nederlandse tennisbond opgeleid. Ook daar puilen de wachtlijsten inmiddels uit. “We zitten echt aan ons maximum met zo'n 200 padelleden en werken met een wachtlijst. Ook wij willen drie extra padelbanen aanleggen, uiteraard in goed overleg met de buurt”, vertelt voorzitter Maikel Veroude enthousiast. Inmiddels hebben de initiatiefnemers ook al gesproken met de buurt over hun plannen. “Ook de gemeente heeft aangegeven dat ze deze locatie voor ons project zien zitten.” Wimmers hoopt in april met de bouw van zijn enorme padelcentrum te starten zodat het eind van het jaar klaar is. Met de geplande veertien banen in de Reeshof komt het aantal padelbanen in Tilburg op 28 banen. Tel daar de drie van TC Tilburg en de vijf van HC Tilburg en je komt op 36. Daarmee wordt de stad een echte padelhotspot in Nederland. LEES OOK: Het is een kruising tussen tennis en squash én wij omarmen het: padel is in