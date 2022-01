Bernheze geeft nog geen groen licht voor windmolens

Wel of geen windmolens tussen Vinkel en Loosbroek? De raadscommissie van Bernheze weet na de vergadering van dinsdagavond nog minder waar ze aan toe zijn dan daarvoor. "Het is vanavond alleen maar onduidelijker geworden", zei het CDA erover. Wethouder Wijdeven kreeg de commissieleden niet overtuigd. Een extra 'bijpraatavond' moet uitkomst bieden.

De hoogste kerk in de gemeente Bernheze reikt 65 meter de hemel in. Het provinciehuis is 103 meter hoog. Windturbines van 250 meter hoogte, daar zit werkelijk niemand op te wachten. Dat waren de woorden van Mathieu Bosch van D66. Geen enkele partij in de gemeenteraad van Bernheze gaf hem ongelijk.

De gemeente Bernheze moet net als omliggende gemeenten werk maken van het opwekken van groene energie. Uit onderzoek is gebleken dat het gebied tussen Vinkel en Loosbroek geschikt zou zijn voor grote molens. Drie stuks moeten er komen, minder is niet rendabel. Kiest de gemeente niet voor de molens, dan is het alternatief dat de gemeente 26 hectare aan zonnepanelen moet plaatsen.

Het was aan de raadscommissie om een voorproefje te nemen op de gemeenteraadsvergadering van 27 januari. Dan moet het zoekgebied voor drie enorme windturbines worden vastgesteld. Turbines die volgens het plan moeten komen in een groen gebied tussen Vinkel en Loosbroek. Tot grote schrik van bewoners en belanghebbenden.

Protest voor gemeentehuis

Al maanden verenigen zij zich in verschillende clubs van belanghebbenden om tegen de voorgenomen plannen te demonstreren. Zo ook vanavond. Honderden inwoners verzamelden zich voor aanvang van de vergadering bij het gemeentehuis om hun ongenoegen nogmaals duidelijk te maken. Want drie enorme windmolens zijn slecht voor het gebied, voor de weidevogens en voor de gezondheid van de omwonenden, zo stellen zij.

Zes mensen maakten gebruik van hun recht om in te spreken. Onder hen Urijan Poerink. Voorzitter van sterrenwacht Hally, sinds het songfestival wereldberoemd. Het is de grootste sterrenwacht van Nederland met 4000 bezoekers per jaar. Juist omdat de sterrenwacht is dit bijzondere gebied ligt.

Een drama voor de sterrenwacht

"De komst van deze hoge windmolens is het ergste wat een sterrenwacht kan overkomen", begon Poerink zijn betoog. De molens zullen het zicht op de sterren wegnemen, ook door de verlichting op de molens. Een drama, noemt hij het.

Afstandsnormen aangepast

De raadsleden zijn stuk voor stuk niet tegen windenergie. Wel bestaan er grote zorgen over de grootte van de molens. Het zijn momenteel de grootste ter wereld. Alleen op de Maasvlakte bij Rotterdam staat er een soortgelijke op proef, met de eerste bewoner op ruim 7 kilometer. De vraag is of je molens van deze omvang in bewoond gebied kan plaatsen, al helemaal nu in Den Haag opnieuw gekeken gaat worden naar een minimale afstand tussen molen en inwoner.

Het merendeel van de raadsleden wil die nieuwe regels uit Den Haag eerst afwachten, voor er een zoekgebied wordt aangewezen. Want hoeveel zin heeft het om die beslissing te nemen, als er over twee jaar wordt besloten dat de molens daar helemaal niet (meer) mogen komen? En ook over de ruimte op het elektriciteitsnet is nog lang geen duidelijkheid.

Extra commissievergadering

Wethouder Rien Wijdeven kreeg de raadsleden niet overtuigd. Een extra commissievergadering moet uitkomst bieden. Dan worden wellicht ook nog deskundigen ingeschakeld om de vele vragen van de raadsleden te kunnen beantwoorden.

Voor de omwonenden is het voorlopig nog nagelbijten. Op 27 januari staat voorlopig de raadsbeslissing gepland. Dan wordt duidelijk of het gebied daadwerkelijk als zoekgebied wordt aangemerkt. Of de molens er dan ook komen blijft ook dan nog onzeker, maar de kans neemt wel toe.

