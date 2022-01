Honderden mensen protesteren tegen windmolens in Heesch

Honderden mensen protesteren dinsdagavond bij het gemeentehuis in Heesch. De demonstranten zijn woedend over de plannen voor windmolens op de gemeentegrens. Ze vrezen voor flinke overlast.

Het plan is om windmolens te plaatsen in de Bleeken, een gebied tussen Loosbroek en Vinkel. De demonstratie begon maandagavond om halfzeven voor het gemeentehuis van Bernheze in Heesch. In de Bleeken worden zoekgebieden aangewezen, waarbinnen de windturbines moeten komen.

Ad de Groot woont, als ze er komen, 500 meter van de windmolens af. “Onze belangen worden gewoon platgewalst door de gemeente. Die bedrijven willen alleen geld verdienen.Straks is mijn huis 50.000 euro minder waard.”

Willy van de Wetering: “Het is een schande! We worden hier gewoon genaaid. Mijn huis is straks minder waard. En ons levert het niks op.”

Mark (50): “Ik woon net drie maanden in Vinkel, lekker. Krijgen we dit over ons heen. Ik hoop dat het niet doorgaat. Dit is een oud dorp, met oude huizen, dus ik ben bang voor trillingen van de molens.”

'Slapeloze nachten'

"Windmolens van 260 meter hoog op 400 meter van huizen. Dit gaat helemaal nergens meer over", zegt Henk Mathijssen die de demonstratie organiseert. Hij is voorzitter van actiegroep De Kracht van Stilte. "Het geeft slapeloze nachten. We hopen dit vroeg de kop in te drukken."

Mathijssen kocht zelf een stuk grond in het gebied. "In dezelfde week kwam de gemeente ineens met deze plannen op de proppen", weet hij. "Je huis wordt zo 100.000 euro minder waard met die windmolens."

Slagschaduw

De demonstranten zijn bang voor geluidsoverlast, slagschaduw en beschadiging van de natuur. Ook vrezen ze dat hun huizen minder waard worden. Alleen in Vinkel heeft de actiegroep al 1500 handtekeningen verzameld. Die werden dinsdagavond aangeboden aan wethouder Rien Wijdeven.

Het is niet het eerste protest tegen de molens. In oktober vorig jaar waren zo'n tweehonderd mensen op de been bij een demonstratie.