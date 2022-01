Mohamed Ihattaren zet Tilburgse villa na 2,5 maand alweer te koop

Amper 2,5 maand nadat voetballer Mohamed Ihattaren in Tilburg een villa kocht, heeft hij hem weer te koop gezet. Dat is te zien op makelaarswebsite Christie's. Daar waar Ihattaren ruim een miljoen euro neerlegde voor het huis, ligt de vraagprijs met 1,3 miljoen nu bijna drie ton hoger.

De 19-jarige voetballer zou de villa in Tilburg een paar maanden geleden hebben gekozen, omdat zijn vriendin ook in die stad zou wonen. Dat meldde de Story destijds. In het kadaster is te zien dat Ihattaren de villa aan de Gounodlaan daadwerkelijk kocht voor 1.025.000 euro. De vorige bewoner is Danny Kovacevic, de eigenaar van de Brabantse sterrenrestaurants Monarh (Tilburg) en Wolfslaar (Breda).

Het pand wordt door de makelaar als 'moderne villa' bestempeld en heeft 1444 vierkante meters aan eigen grond. Vorig jaar is het 'ingrijpend gerenoveerd tot het droomhuis dat het nu is'. Het vrijstaande huis heeft in totaal vier slaapkamers en ligt in de wijk Stokhasselt-Zuid.

FC Utrecht

De verkoopplannen gaan gepaard met een naderende transfer naar FC Utrecht. Momenteel is hij nog eigendom van Juventus. De Italiaanse topclub stalde hem echter gelijk bij Sampdoria, nadat hij van PSV was overgenomen. Sinds oktober is hij daar echter niet meer gezien. De Telegraaf meldt dat de jonge spits snel aan FC Utrecht wordt verhuurd.

Ihattaren debuteerde in januari 2019 voor PSV en speelde 56 duels voor de Eindhovenaren. De talentvolle linkspoot lag continu in de clinch met trainer Roger Schmidt.