Uniek in Europa: Belgische vuilniswagens halen afval op in Brabant

De schepen en wethouder legen de eerste kliko.

Twee verschillende vuilniswagens door één straat, dat is voortaan verleden tijd in de gemeente Baarle-Nassau. Belgische vuilnismannen halen voortaan al het afval op in de grensenclave. Door deze in Europa unieke grensoverschrijdende samenwerking rijden er voortaan minder vuilniswagens door Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Dat is beter voor het milieu en efficiënter. Woensdagmorgen gaven de Nederlandse wethouder en Vlaamse schepen de aftrap voor de samenwerking.

Tot nu toe reden er door de enclave twee verschillende vuilniswagens. Een Nederlandse en een Belgische. Vaak moesten de Vlaamse vuilnisophalers containers bij huizen laten staan, omdat die Nederlands waren en andersom bleven Belgische containers staan als de Nederlandse vuilniswagen kwam. Dat komt doordat de grens in de grensgemeenten vaak dwars door een straat loopt. Dat was bij de afvalinzameling erg onpraktisch. Door de samenwerking is dat nu voorgoed verleden tijd. Voortaan rijden er alleen nog Belgische vuilniswagens die alles in een keer ophalen. Schepen Philip Loots van Baarle-Hertog en wethouder Nico Sommen van Baarle-Nassau hadden woensdag de taak om de eerste Nederlandse kliko in een Belgische vuilniswagen te legen. Voortaan wordt al het afval in de grensenclave opgehaald door het Vlaamse afvalverwerkingsbedrijf IOK. De inwoners van Baarle-Nassau hebben nieuwe afvalcontainers gekregen met daarin een chip die het aantal kilo's afval weegt.

"Dat wat heel vanzelfsprekend lijkt, dat is niet zo vanzelfsprekend."

"Dat wat heel vanzelfsprekend lijkt, gezamenlijk het huisvuil inzamelen, dat is niet zo vanzelfsprekend. Er zijn heel wat bestuurlijke en juridische barrières beslecht om dat voor elkaar te krijgen", zegt wethouder Nico Sommen. "Wij zijn twee gemeentes, maar één gemeenschap. Tot nu toe reden er twee verschillende vuilniswagens, daar komt nu gelukkig een einde aan", zegt de wethouder. Heel bijzonder noemt schepen Philip Loots van het Belgische Baarle-Hertog de grensoverschrijdende samenwerking: "Wij zien daar grote voordelen in. Voortaan is er maar één ophaaldag. Dat geeft een rustiger straatbeeld en er zullen minder verkeersopstoppingen ontstaan. Het is ook duidelijker voor de inwoners."

"Afval is afval."