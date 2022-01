Bordesfoto van ondernemers als protest tegen de lockdown

Na krap een jaar formeren stond afgelopen maandag dan eindelijk het nieuwe kabinet op de trappen voor Paleis Noordeinde. Voor Roosendaalse ondernemers bleek het traditionele kiekje een inspiratiebron voor een ludieke actie. “Zo’n bordesfoto, dat kunnen wij ook.”

Nog diezelfde avond gingen er de nodige whatsappjes uit naar collega’s in de stad. “Het moest snel gebeuren, want nu was het nog een hot item. En gelukkig: bijna iedereen was meteen enthousiast. Sommigen vroegen zich eerst nog even af wat zo’n actie op zou leveren. Roosendaal is maar klein en de lockdown wordt heus niet beëindigd, omdat wij een leuke foto maken.”

Toch maakt dat volgens Martine niet uit. “We willen in ieder geval dat we gezien worden. Winkels, kroegen, kappers… We hebben in het verleden allemaal laten zien dat we veilig kunnen werken op afspraak.”