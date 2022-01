Winkelier Niels hangt zijn spandoek nu aan boerenkar bij de A4 naar België

Foto: Niels van Elzakker Niels van Elzakker Volgende Vorige 1/2 Foto: Niels van Elzakker

Winkelier Niels van Elzakker is niet voor één gat te vangen. Terwijl hele hordes mensen naar België verkassen om te winkelen en vertier te zoeken, bijten de ondernemers in Nederland volgens hem op een houtje. Uit onvrede met de verplichte sluiting van winkels en de horeca gaf de winkelier afgelopen weekend met een spandoek over de A4 'een signaal' af. "Daar heb ik veel positieve reacties op gehad", vertelt Niels.