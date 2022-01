Politie zoekt voor dit jaar meer dan 100 extra vrijwilligers: 'Geeft lucht'

Om de personeelstekorten op te lossen, zoekt de politie naar andere manieren om de bezetting rond te krijgen. De eenheid Oost-Brabant doet dat onder meer door nog meer in te zetten op vrijwilligers. "Bij mensenhandel hebben we iemand die zelf ook slachtoffer is geweest."

In de twee politie-eenheden van Brabant werken op dit moment zo'n 400 vrijwilligers bij de politie. De eenheid Oost-Brabant wil dit in 2022 nog verder uitbreiden. Daar werken er nu zo'n 200, dit moeten er 300 worden. De vrijwilligers worden namelijk zeer gewaardeerd: "Het is heel welkome versterking, vrijwilligers zorgen voor andere inzichten en vakkennis."

Cyberspecialisten

'Snelle winstpakkers', noemt Manon van Rosmalen van de politie Oost-Brabant het. Relatief eenvoudige ingrepen die direct resultaat opleveren en het tekort aan agenten wat minder pijnlijk maakt. "De vrijwilligerspoule vergroten hoort daar zeker bij, het geeft lucht", aldus Van Rosmalen.

Bijna op alle afdelingen maakt de politie gebruik van vrijwilligers. "Voorheen ging het vooral om de traditionele politietaken, bijvoorbeeld bij evenementen. Maar tegenwoordig hebben we ook vrijwilligers bij de afdeling zeden en we maken gebruik van cyberspecialisten. Bij mensenhandel hebben we iemand die zelf ook slachtoffer is geweest."

Bescheiden vergoeding

Maar is het wel verantwoord om vrijwilligers politiewerk te laten doen? Volgens Van Rosmalen wel, alle vrijwilligers krijgen een opleiding en worden niet zomaar aan het werk gezet: "Het is maatwerk, we gaan met mensen in gesprek en kijken dan waar we ze in kunnen zetten."

Helemaal vrijwillig is het overigens niet, vrijwilligers krijgen een zeer bescheiden vergoeding. "Maar daar doe je het niet voor, er zit echt heel mooi idealisme bij, ze offeren een stuk van hun vrije tijd op om een prachtige maatschappelijke bijdrage te leveren."

Ook in West-Brabant werken 200 vrijwilligers, al is Peije de Meij van de eenheid Zeeland-West-Brabant iets gereserveerder: "Vrijwilligers zijn een groot goed, maar het is natuurlijk een sluitstuk. Het helpt, maar is niet de oplossing."

Ger begon na zijn pensioen als vrijwilliger bij de afdeling zeden. Hoe hij dat doet zie in de video.

