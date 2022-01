Coronanieuws: horeca in Den Bosch wil zaterdag open uit protest

20.30

De horeca in Den Bosch en Rosmalen wil komende zaterdag open, uit protest tegen de lockdown. De Bossche afdeling van Koninklijke Horeca vraagt cafés en restaurants in een brief om mee te doen met de protestactie. "Op dit moment is het moeilijk om eenduidige argumenten te vinden in het huidige beleid", is te lezen in de mail van Koninklijke Horeca Den Bosch die is verstuurd naar cafés en restaurants.

In meer plaatsen in ons land is er zo'n protestactie van de horeca. Volgens Koninklijke Horeca is de actie in Den Bosch en Rosmalen in samenspraak met de gemeente. "Veel gemeenten stemmen hiermee in en zien het ook als een statement om te laten zien dat het beleid in Den Haag steeds verder afstaat van wat er in het veld gebeurt."

De horecazaken in Den Bosch en Rosmalen zouden zaterdag dan tussen tien en vijf uur open zijn.