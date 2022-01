Recordaantal coronaprikken gezet in Brabant: ruim 270.000 in één week tijd

Achter de schermen bij de GGD (foto: Joris van Duin).

De drie Brabantse GGD’s hebben vorige week in totaal 272.000 coronaprikken gezet. Dat is een record: niet eerder in de pandemie was dit aantal in onze provincie zo hoog. Dat blijkt uit cijfers die Omroep Brabant opvroeg bij de gezondheidsdiensten.

Van deze 272.000 was het leeuwendeel een boosterprik, namelijk 269.132 stuks. De andere zijn eerste, tweede en derde prikken. Die laatste zijn bedoeld voor mensen met een ernstige afweerstoornis en worden formeel geen boosterprik genoemd. Het totaalaantal van 272.000 gezette prikken ligt stukken hoger dan de GGD's vooraf hadden verwacht. Vorige maand was de voorspelling dat zij in volledig opgeschaalde vorm 223.000 coronavaccinaties per week kunnen zetten. In totaal hebben de GGD's samen 815.077 boosterprikken gezet. Een overzicht per GGD: Hart voor Brabant: 344.494

Brabant-Zuidoost: 243.090

West-Brabant: 227.493 Tekst loopt door onder de afbeelding.

Aantal prikken door Brabantse GGD's, per week. Geel: eerste prik. Blauw: tweede prik. Rood: boosterprik.