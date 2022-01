Provincie over ophef lockdown: 'Ook naar andere belangen kijken'

Commissaris van de Koning Ina Adema vindt dat naast aandacht voor de zorg, ook andere belangen moeten worden meegewogen. Dat schrijft ze in een statement. Ze reageert daarmee op de discussie rondom de huidige lockdownmaatregelen. De provincie Overijssel zei woensdag de lockdown niet langer meer verantwoord te vinden, maar zo stellig is Adema niet.

"Ook ik hoor de geluiden uit de Brabantse samenleving en zie de reacties uit andere delen van ons land. Ik begrijp dat. De sociale en economische gevolgen van de lockdown zijn groot", schrijft Adema. "Dat vraagt om een zorgvuldige afweging, ook omdat de piek van de besmettingen nog moet komen."

"Aandacht voor de zorg is en blijft nodig maar ook de andere belangen moeten goed in beeld gebracht worden en worden meegewogen", vervolgt ze. "Het gaat om een perspectief dat verantwoord ruimte en lucht aan de samenleving biedt en aan de andere kant een zorginfarct voorkomt."

Samenleving open

Brabantse burgemeesters steken lokale winkeliers en horeca donderdag massaal een hart onder de riem. Dit doen ze door middel van een motie, die onder meer wordt gesteund door de gemeenten Tilburg en Breda. De motie wordt donderdag tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ingediend.

Zo moet gekeken worden onder welke omstandigheden de samenleving wel open kan, staat in de motie. Ook moeten lokale besturen de ruimte krijgen om samen met 'partijen in de samenleving te kijken wat wel veilig kan en mogelijk is'.

Komende vrijdag geeft het kabinet weer een nieuwe persconferentie, voor het eerst met de nieuwe minister Ernst Kuipers. Verschillende winkels lieten eerder al weten de regels aan hun laars te lappen. De eigenaren van Bargello in Den Bosch en Mike’s Breda in Breda hebben aangekondigd dat ze zaterdag sowieso opengaan.

LEES OOK: Brabantse burgemeesters: coronamaatregelen verwoestend voor lokale economie