Coronanieuws: onderwijs verder open en winkelen op afspraak, melden bronnen

03.30

Overal in Nederland stijgt het aantal nieuwe coronagevallen razendsnel, en dat is donderdag ook te zien op de wekelijkse kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Vorige week was in een paar provincies nog een lichte daling te zien, maar dit is voorlopig verleden tijd. Het hele land zal weer donkerrood kleuren, voor de negende week op rij. Dit is het hoogste waarschuwingsniveau dat het ECDC heeft.