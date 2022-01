Coronanieuws: Wedstrijd Willem II gaat vooralsnog gewoon door

18.36

De Eredivisiewedstrijd PEC Zwolle - Willem II gaat vrijdagavond vooralsnog gewoon door. De Zwolse Eredivisieclub had om uitstel gevraagd wegens het flinke aantal coronabesmettingen in de selectie. Volgens de KNVB beschikt PEC momenteel nog over minimaal dertien spelers, inclusief een keeper.

Dat is de ondergrens waarbij een door corona getroffen club een wedstrijd in het betaald voetbal moet spelen. "Het duel gaat in principe gewoon door", zegt een woordvoerder van de KNVB.

"PEC voldoet nu niet aan de richtlijnen om een wedstrijd te kunnen verplaatsen. Dat heeft de bondsarts beoordeeld waarna wij PEC hebben laten weten dat wat ons betreft die wedstrijd gewoon moet doorgaan. Dat is op dit moment de situatie. Stel nu dat er bij PEC op vrijdag ineens weer vijf coronagevallen zijn bijgekomen, dan kan de zaak natuurlijk weer anders worden."

Het duel tussen PEC Zwolle en Willem II is de eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft van de Eredivisie, die enkele weken stillag. PEC staat laatste in de Eredivisie, Willem II is de nummer 14.