Dit zijn de jongeren in Den Hey-Acker: 'Ze zitten er niet voor niets'

Jongeren in jeugdgevangenis De Hey-Acker in Breda

Een 21-jarige man ontsnapt uit een instelling en gijzelt twee medewerkers. Hij vlucht in een dienstauto en wordt uiteindelijk doodgeschoten. Het is een uitzonderlijke gebeurtenis in de justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda. Maar wat voor jongeren zitten daar eigenlijk?

Carlijn Kösters Geschreven door

In jeugdinrichting Den Hey-Acker zitten jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd of er van verdacht worden. De meeste zijn tussen de 14 en 21 jaar oud. "In principe kunnen alle minderjarigen na een delict hier terechtkomen, maar het gaat wel om de zwaardere misdrijven", vertelt misdaadjournalist Willem-Jan Joachems. "Dus denk aan straatroven, mishandeling, of zelfs moord."

"Een willekeurige tiener gijzelt geen medewerkers."

Crimewatcher Bas Dingemanse voegt daaraan toe: "Je kunt er zitten omdat je als 15-jarige aan de lopende band steelt of omdat je op je 18e betrokken bent bij een fikse vechtpartij. Maar er zit nog wel een stap tussen iets stelen bij de Kruidvat of een vuurgevecht met de politie. Een willekeurige tiener gijzelt namelijk geen medewerkers, die kan soms niet eens autorijden." De 21-jarige jongeman die woensdag ontsnapte en werd doodgeschoten, is dus in meerdere opzichten een uitzondering op de regel. Ontsnappen uit een instelling en het gijzelen van twee medewerkers gebeurt niet vaak. Daarnaast valt hij formeel gezien niet meer onder het jeugdstrafrecht. "Eigenlijk ben je vanaf je 18e natuurlijk al meerderjarig, dus word je ook zo veroordeeld", zegt Joachems daarover. "Maar ik denk dat het hier gaat om iemand die niet voor niks in Den Hey-Acker zit."

"Voor moord krijg je als jongere twee jaar cel, als volwassene maximaal levenslang."

Wanneer een twintiger iets strafbaars doet, valt hij onder het adolescentenstrafrecht. Daarbij wordt per zaak een afweging gemaakt of de verdachte volgens het volwassenstrafrecht kan worden veroordeeld, of dat de uitspraak toch nog onder het jeugdstrafrecht wordt geschoven. Bijvoorbeeld als justitie vermoedt dat het denk- en inlevingsvermogen van de jongere niet voldoet aan dat van een volwassene. "Dat heeft met ontwikkeling te maken. Soms is hun geest nog niet gerijpt", legt Joachems uit. "En dat is toch een behoorlijk verschil in strafeis. Voor moord krijg je als minderjarige maximaal twee of drie jaar cel. In het volwassenstrafrecht is dat maximaal levenslang."

"Dit moet bijna wel met hulp van buitenaf zijn gebeurd."