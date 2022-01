Zorgen bij Willem II'er Heerkens, maar hij leerde ook van zijn verleden

Freek Heerkens is met een glimlach terug bij Willem II (foto: Orange Pictures).

Freek Heerkens raakte geblesseerd toen Willem II de voorlopig laatste overwinning van dit seizoen boekte, eind september. De verdediger zag zijn ploeg tijdens zijn revalidatie vervolgens een dramatische reeks neerzetten. Heerkens is terug bij de groep en wil helpen in de moeilijke situatie, maar hij wil tegelijkertijd voorkomen dat hij te snel terugkeert op het veld.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Vorig seizoen was de situatie hetzelfde. Sportief ging het niet goed met Willem II en Heerkens was op de weg terug van een blessure. Voor hij er eigenlijk volledig klaar voor was, speelde hij weer mee. "Ik ben toen twee keer te snel teruggekomen. Mede door blessures, door schorsingen en ook de druk die je jezelf oplegt en een stukje druk door wat er vanuit de club gevraagd wordt. Wat heel normaal is. Ik heb er toen twee snelle blessures bovenop gehad, dat willen we dit jaar voorkomen." De verdediger is blij dat hij weer terug is bij de groep. “Als je een hele tijd binnen hebt gezeten, snak je daar wel naar. Het voelt lekker.” Maar in welke wedstrijd hij ook echt weer minuten gaat maken, is nu nog de vraag. “Het is een doel dat je zo scherp mogelijk probeert weg te zetten. Maar gekeken naar vorig jaar, moet ik ook niet mezelf over de kop lopen.”

"Extern revalideren was voor mijn blessure de beste keuze."

Voor Heerkens is het aftellen naar het moment dat hij echt weer kan spelen, want alleen toekijken bevalt hem niet. “Je beleeft wedstrijden heel anders dan wanneer je op het veld staat natuurlijk. Ik heb extern gerevalideerd. Dat was voor mijn blessure de beste keuze, maar daardoor ben je wel verder van het team af dan je misschien zou willen. Verder dan in een ideaal scenario.” “Dat is soms frustrerend”, vervolgt de ervaren kracht zijn verhaal. “Ik kijk de wedstrijden, maar het is lastig om de vinger op de zere plek te leggen. Je probeert de jongens daarin te helpen, maar de meeste hulp kun je bieden op het veld. Je probeert natuurlijk wel een soort van invloed uit te oefenen. Met de jongens praten, over hoe het komt en hoe ze zich voelen. En wat ze nodig hebben om tot goede prestaties te komen. Je moet je rol daarin niet overschatten, maar ook niet onderschatten.” Het is de realistische kijk die Heerkens eigenlijk altijd heeft, ook als hij kijkt naar de ranglijst. "We hebben tweede gestaan, maar ik denk dat iedereen wel kon zien dat we lichtelijk boven onze stand leefden. We wisten ook wel dat we nog tegen een paar nederlagen aan zouden lopen. Maar er hebben zeker ook wedstrijden tussen gezeten waar ik schrok.” Heerkens vervolgt: “Ik denk dat je heel snel volwassen moet worden. In de tweede seizoenshelft mag het ons niet meer overkomen."

"Natuurlijk maken wij ons ook zorgen over de resultaten."