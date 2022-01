Scheldpartijen en bedreigingen: tientallen Brabantse politici slachtoffer

Foto: Getty Images

Bij een derde van de lokale partijen in Brabant hebben raadsleden wel eens te maken gehad met agressie, zowel online als in het echte leven. Bijna de helft van deze voorvallen is niet gemeld bij de politie of gemeente, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. De impact is vaak wél enorm. “Een dame stuurde: Ze moeten je kapot schieten!”

We vroegen 426 partijleiders van lokale partijen naar hun ervaringen met agressie en bedreigingen. Het leverde 151 antwoorden uit de hele provincie op, van zowel grotere als kleine partijen. Scheldpartijen op straat

Opvallend: 32 procent van de partijen heeft weleens te maken gehad met agressie tegen de partijleider of een ander raadslid. Bij 70 procent van hen was dat in de afgelopen vier jaar, dat komt neer op 34 bedreigingen of scheldpartijen. Iets meer dan de helft (61 procent) van die incidenten vond online plaats, via e-mail of op social media. Bijna een kwart, 24 procent, van de respondenten zegt wel eens uitgescholden te zijn in het openbaar. Bij veertien procent ging het zelfs om bedreigingen in het echte leven. Vuurwerkbom

Ad Pijnen, fractievoorzitter van CDA Woensdrecht, kan er over meepraten. Op een zomerse nacht schrok hij wakker van een knal. Er bleek een vuurwerkbom door zijn brievenbus te zijn gegooid. “Mijn vrouw was heel bang, helemaal over haar toeren. Ze sliep weken slecht”, zo vertelt hij. Bekijk hier met wat voor soort agressie politici te maken kregen:

