Man (39) vast voor sturende rol in MDMA-transport

Archieffoto: Rob van den Broek.

Een 39-jarige verdachte van handel in harddrugs blijft twee weken in voorlopige hechtenis, dat heeft de rechter-commissaris in Den Bosch bepaald. De man uit Voorburg werd dinsdag aangehouden. Hij zou in 2019 betrokken zijn bij een transport van ruim 440 kilo MDMA, de werkzame stof in XTC-pillen. Dat werd ontdekt op de A2 bij Liempde.

