Henk neemt na 32 jaar afscheid van zijn paleis en de buren gaan hem missen

Henk van Erp, buurticoon van de Eindhovense wijk Bennekel-Oost, moet na 32 jaar afscheid nemen van zijn bijzondere Italiaans ingerichte huis. De oud-interieurstylist kreeg vorig jaar een hersenbloeding. Thuis blijven wonen gaat niet meer. Dat hij zijn geliefde huis en buurt achter moet laten doet hem en de buren pijn.

“Hij is een lieve man dus ik ga hem ontzettend missen”, vertelt de buurvrouw die naast Henk woont. De buurvrouw van tegenover sluit zich daarbij aan. “Hij hield alles op een positieve manier in de gaten. Ik voelde me veilig als Henk buiten zat.”

Met zijn flamboyante uitstraling zat hij jarenlang bij goed weer in de voortuin. Met papegaai Joepke op zijn schouder en kat Ajax in de buurt. Buurtbewoners dragen hem een warm hart toe en vinden het verschrikkelijk dat hij weg moet.

Van banken bekleed met bladgoud tot een complete wellness-badkamer en een decoratieve pauw in de woonkamer: alle meubels waren voor de prijs van een half miljoen euro inbegrepen. Alle belangstelling deed Henk beseffen dat hij inderdaad een parel van een inrichting heeft. Daarom heeft hij zijn huis van Funda gehaald en verkocht aan zijn neef die het huis in de verhuur zet. En de meubels wil hij toch niet kwijt: die moeten mee naar het nieuwe appartement.

Niet alleen het uiterlijk van de rasechte Eindhovenaar valt op, ook zijn Italiaans ingerichte paleisje trekt de aandacht. Het huis stond in oktober te koop op Funda en trok in drie maanden tijd 90.000 kijkers op die website. “Dat is drie maanden lang iedere dag zo’n duizend kijkers”, vertelt Henk trots.

Het huis van Henk wordt met een oppervlakte van 180 vierkante meter te groot voor hem. Hij vertrekt daarom naar een appartement dat maar een paar minuten van zijn huidige paleisje vandaan zit. Zo kan hij nog steeds een oogje in het zeil houden. "Ik wil nooit meer weg uit deze wijk. De hele buurt is betrokken met elkaar. Het nieuwe appartement wordt mijn eindstation", zegt Henk vastbesloten.

Als eigenaar van een eigen meubelwinkel in Valkenwaard heeft de oud-stylist door de jaren heen de huiskamers van veel BN'ers getransformeerd. "In het vliegtuig naar Bangkok heb ik Linda de Mol ontmoet en later heb ik meubels aan haar mogen leveren", zegt de oud-stylist. "Ook heb ik exclusieve meubels verkocht aan Andre Hazes senior, Humberto Tan, Gerard Joling en John de Bever."

Voor de inkoop van alle meubels vloog Henk de hele wereld over. Maar dat een inrichting niet per se duur hoeft te zijn, bewijst hij met zijn eigen stukken. "Het schilderij in de zithoek heb ik laten naschilderen in Bangkok. Dan heb je een kunstwerk aan de muur maar betaal je toch een paar ton minder", lacht hij.

Zo trots als de pauw die in de aanbouw van het huis staat, loopt Henk rond in zijn paleisje. “Ik ga de zitmeubels opnieuw laten stofferen zodat ze meekunnen naar het nieuwe appartement. Net als de rest van de inrichting”, vertelt hij. "De inrichting van mijn nieuwe paleisje wordt zeker weer de moeite waard”, belooft hij. Het kan nog even duren tot de verhuizing helemaal af is want Henk heeft één heel duidelijk motto. "Goed werk heeft tijd nodig."