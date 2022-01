'Ze moeten de darmen uit je buik snijden', agressie tegen lokale politici

Online scheldpartijen en bedreigingen, maar ook een besmeurd huis en een vuurwerkbom in de gang. Tientallen lokale politici in Brabant hebben ermee te maken. Het gaat die politici niet in de koude kleren zitten, al hebben sommigen ook begrip. "Een dame stuurde me: 'Ze moeten je kapotschieten'. Daarop ben ik met haar in gesprek gegaan.

Omroep Brabant vroegen 426 partijleiders van lokale partijen naar hun ervaringen met agressie en bedreigingen. Een derde van hen blijkt hier mee te maken te hebben.

Besmeurd huis en vuurwerkbom

'Ze moeten de darmen uit je buik snijden.' Maar ook: 'Ze moeten je kapot schieten.' Zomaar twee voorbeelden van uitspraken die Pieter Paul Slikker, lijsttrekker van de PvdA Den Bosch, online naar zijn hoofd geslingerd krijgt. En hij is zeker niet de enige.

Tijdens de Kamerverkiezingen van 2021 had Piet Verheijen, lijsttrekker van D66 Goirle, een verkiezingsposter voor zijn raam hangen van Sigrid Kaag. Op een ochtend werd hij wakker met een smerig huis. Hij vertelt: ''De ramen en gevel waren besmeurd met ei en tomaten en er was een stuk hout tegen het raam gegooid. Er was een briefje op de deur geplakt met: 'Kaag = Communist'."

Bij Ad Pijnen, fractievoorzitter van CDA Woensdrecht, ging het nog een stapje verder. In juli 2020 schrok hij wakker van een harde knal. Er bleek een vuurwerkbom in zijn brievenbus te zijn gegooid. "Mijn vrouw was heel bang, helemaal over haar toeren. Ze sliep weken slecht. Ik heb me er zelf gelukkig vrij goed overheen kunnen zetten."

In gesprek met de bedreiger

Sommige politici kunnen er met hun verstand niet bij, maar anderen hebben ondanks alles begrip voor de acties. Zo probeert Slikker het gesprek aan te gaan met de mensen die hem online de ergste dingen toewensen. ''Ik ben ik in gesprek gegaan met de dame die stuurde: 'Ze moeten je kapotschieten'. Nu drinken we een paar keer per jaar een kop koffie. Het zijn vaak gewoon mensen met een kort lontje. Ze hebben er meestal alle recht en reden toe om boos te zijn."

Dat betekent niet dat Slikker vindt dat politici de agressie zomaar moeten accepteren. ''Maar er zit vaak wel meer achter dan je in eerste instantie denkt.''

Grapperhaus op bezoek

Uit het Omroep Brabant-onderzoek blijkt dat veel raadsleden na een vervelende gebeurtenis geen melding maken bij de gemeente of de politie. In eerste instantie nam Piet Verheijen het incident ook niet zo serieus: "Maar volgens onze burgemeester moest ik daar niet zo licht over denken. Ik heb toen aangifte gedaan."

Ook Ad Pijnen besloot aangifte te doen na de ontploffing van de vuurwerkbom in zijn huis. Hij kreeg veel steun van de burgemeester en gemeente. "Vanuit het CDA heb ik ook landelijk steun gekregen. Ferd Grapperhaus is toen zelfs bij ons langs geweest."

Politiek verlaten

Ook Sonja Wagemans, raadslid voor Lokale Partij Bergeijk, werd meerdere malen bedreigd. Zij vindt dat ze veel te weinig steun heeft gekregen van de gemeente. Zo zou de burgemeester maar één keer met haar gesproken hebben, terwijl ze na de bedreigingen in een burn-out terechtkwam en nu al 1,5 jaar thuiszit.

De gemeente Bergeijk laat weten bedreigingen tegen politici onacceptabel te vinden: "Dit is ook diverse malen duidelijk uitgesproken richting mevrouw Wagemans, haar fractie en de rest van de Bergeijkse gemeenteraad." De gemeente stelt dat de zaak nu bij de rechter ligt, omdat er aangifte is gedaan. "We betreuren het dan ook dat ze zich niet gesteund voelt door de gemeente."

Sonja heeft besloten de politiek te verlaten na de bedreigingen. Bekijk haar hele verhaal in de video boven dit bericht.