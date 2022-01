'Ruzie over sigaretten of geld was aanleiding dodelijke steekpartij'

Een ruzie over een pakje sigaretten of geld was de aanleiding van de steekpartij in Middelburg afgelopen weekend, waarbij de 15-jarige Tim om het leven kwam. Dat schrijft de Telegraaf. Een jongen van 16 uit Steenbergen en een jongen van 15 uit Rilland (Zeeland) werden woensdag opgepakt als verdachten.

"Tim had een pakje sigaretten van de jongens geleend, maar niet teruggegeven. Dit ging om een wraakactie in verband met de sigaretten”, zegt een jongen die bij het slachtoffer op school zat tegenover de Telegraaf. Volgens de krant zeggen anderen dat de ruzie ging over geld, 'om veertig tot vijftig euro'.

Weer anderen zeggen dat er ruzie was over een meisje. De politie liet eerder al weten dat er geen meisje bij het incident was betrokken, schrijft de krant.

Verdachten verstopten zich

De politie was sinds de steekpartij zondagmiddag naar de twee jonge verdachten op zoek. Woensdagavond kwamen agenten erachter dat ze zich verstopten in een huis in Middelburg. Daar zijn ze aangehouden. Donderdag zijn ze verhoord. De politie zegt nog niets over de aanleiding van de steekpartij.

