Waarschuwing voor dichte mist, vooral in het westen is het zicht beperkt

Opnieuw komt in delen van het land mist voor. In onze provincie is het zicht op sommige plekken minder dan tweehonderd meter. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Brabant.

In Woensdrecht was er afgelopen nacht rond halftwee een zicht van slechts 92 meter. Rond tien over zes vanmorgen was het zicht landelijk gezien nog steeds het minst in het uiterste westen van Brabant.

Ook in Zeeland, Zuid-Holland en het zuiden van Noord-Holland geldt code geel. Het verkeer wordt geadviseerd de snelheid aan te passen en goed afstand te houden.

Hardnekkig

De mist is zeer hardnekkig, het zicht zal in de loop van de ochtend langzaam verbeteren, maar op sommige plaatsen blijft de mist ook hangen. De weerwaarschuwing geldt tot 12 uur.

In het noorden van het land en ook in Limburg is het gewoon helder.