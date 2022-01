Helmond Sport weigert te spelen tegen FC Emmen

Helmond Sport wil vrijdag niet in actie komen. (Archieffoto: Orange Pictures)

Helmond Sport komt vrijdagavond niet in actie tegen FC Emmen, vanwege coronabesmettingen binnen de selectie. De KNVB vindt dat de club uit de eerste divisie gewoon moet spelen en wees het verzoek om de wedstrijd uit te stellen af. "We kunnen met pijn en moeite tien mensen op de been krijgen", vertelt Philippe van Esch, directeur van Helmond Sport in radioprogramma WAKKER!