Bavaria maakt nu ook worstenbroodjes, op de 'worst day ever'

Het nieuwe worstenbroodje met bierbostel (Foto: Alice van der Plas) Hier kun je zien waar de bierbostel vrijgemaakt wordt tijdens het brouwen van La Trappe (Afbeelding: Bavaria)

Het is 'blue monday''. En op deze 'worst day ever' kan de Brabander wel een opsteker gebruiken, zo redeneerde bierbrouwer Bavaria uit Lieshout samen met bakker Houben uit Eindhoven. Resultaat: Een nieuw worstenbroodje waar het restproduct bierbostel in verwerkt zit.

Normaal gaat het restproduct bostel naar de veehouderij om daar als voer te dienen. Maar Bavaria wilde er wat anders mee. Het bierbostel gebruiken voor menselijke consumptie. "Het idee van een worstenbroodje was al snel geboren", zegt Romke Swinkels van Bavaria. Ook de bakker die het ging maken, diende zich al snel aan. Bart Houben uit Eindhoven zag er wel een uitdaging in. Het worstenbroodje ontwikkelen was geen sinecure. "We zijn er wel een jaar mee bezig geweest. Telkens gingen we weer terug naar Lieshout om te proeven en de puntjes op de i te zetten."

"We willen graag duurzaam zijn"

De bierbrouwer wilde het eiwitrijke bierbostel meteen geschikt maken voor menselijke consumptie. "Het is een hoogwaardig product. We willen graag duurzaam zijn en dus halen we een stap uit de keten weg", zegt Swinkels. "Niet eerst naar de veehouderij, gewoon meteen naar de consument." Maar Bavaria zet dagelijks heel wat bierbostel af. "Daar zou je miljoenen worstenbroodjes van kunnen maken", zegt Swinkels. "Het gaat maar om een klein deel, we willen natuurlijk ook weten of het aanslaat." Bavaria en Houben zijn overigens niet de eersten die een worstenbroodje met bierbostel hebben ontwikkeld, een andere Brabantse bakkerij is er ook mee bezig, maar bakt ze incidenteel. Ook is het bakken van gewoon brood met bierbostel geen onbekend fenomeen.

"Ik hoop dat veel Brabanders hiervan gaan genieten"