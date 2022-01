Suzanne Otters nieuwe VVD-bestuurder in Brabant

Suzanne Otters (foto: VVD)

Suzanne Otters uit Vught is door het bestuur van de Brabantse VVD-fractie voorgedragen als nieuwe gedeputeerde. Zij is de opvolger voor Christophe van der Maat, hij is benoemd tot staatssecretaris van Defensie in het nieuwe kabinet.

Lobke Kapteijns Geschreven door