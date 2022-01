Tientallen horecazaken openen uit protest de deuren dit weekend

Een grote groep Brabantse horecaondernemers opent komend weekend de deuren om te protesteren tegen de coronamaatregelen. In onder meer Den Bosch, Rosmalen, Baarle-Nassau en Oisterwijk is er massaal protest en gaan restaurants en café’s open, vaak met goedkeuring van de gemeente.

Den Bosch en Rosmalen waren er als een van de eersten bij. Daar werd donderdagavond al een protestactie aangekondigd. In samenspraak met de gemeente openen daar de deuren zaterdag van tien tot vijf uur.

“We zijn teleurgesteld en boos”, zegt eigenaresse van restaurant de Zevende Hemel in Den Bosch Desiree Theuns. “We zijn in totaal al tien maanden dicht geweest. We hebben altijd respect gehad voor de maatregelen. Wat nodig is, is nodig. Maar nu mogen heel veel branches open behalve de horeca. Dan valt bij mij het begrip weg.”

Desiree wil een statement geven: “Samen gingen we de lockdown in, dan gaan we er ook samen weer uit.”

Meeste zaken in Tilburg blijven dicht

In Tilburg denken ze er anders over. Het grootste gedeelte van de horecazaken blijft daar dicht. “Tot nu toe hebben dergelijke acties nog niet geleid tot het gewenste resultaat”, legt Tim Wijdemans uit. Hij is voorzitter van de Tilburgse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

“Wij hebben ook een hele goede samenwerking met de gemeente en willen dat niet op spits drijven.” Volgens de voorzitter kunnen restaurants en cafés in Tilburg die komend weekend toch open willen een demonstratieverzoek indienen bij de gemeente. “Daarin staat de gemeente ook welwillend. Aan ieder voor zich om daar gebruik van te maken.”

Tot nu toe zijn van de volgende plaatsen acties bekend:

Baarle-Nassau - meerdere horecazaken zaterdag en zondag open

Bergen op Zoom - een enkeling opent zaterdag de deuren

Den Bosch - horecazaken open zaterdag tien tot vijf uur

Dongen - zeven horecazaken zaterdag open

Land van Cuijk - horecazaken open

Oisterwijk - horecazaken open tot vijf uur

Rosmalen - horecazaken open zaterdag tien tot vijf uur

Tilburg - een enkeling opent zaterdag de deuren

De lokale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland in Breda en Roosendaal zijn nog in overleg met de gemeente over eventuele acties. In Eindhoven zijn nog geen signalen dat er actie wordt gevoerd.